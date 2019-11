Barack Obama critique ceux qui jugent les autres sur les réseaux sociaux

publié le 01/11/2019 à 16:35

Barack Obama s'offusque contre le "cala-out". Cette nouvelle tendance consiste à dénoncer publiquement des comportements ou des propos de certaines personnes sur les réseaux sociaux notamment. Lors d'un discours prononcé mardi 29 octobre à Chicago, l'ancien président a remis en cause cette culture qui vise à juger les autres.



"Cette idée de la pureté, de ne jamais faire de compromis et qu'on devrait être toujours politiquement éveillé, on devrait rapidement s'en passer", a-t-il déclaré au sommet de la Fondation Obama. "J'ai parfois l'impression, chez certains jeunes, et ça s'est accéléré avec les réseaux sociaux, qu'être critique à l'égard des autres est la façon dont chacun créé le changement, et ça suffit", a-t-il ajouté.

"Par exemple, si je poste un tweet ou créé un hashtag sur ce que quelqu'un a fait de mal, (...) je vais être plutôt content de moi et me dire : 'Mon gars, tu as vu à quel point je suis éclairé ? Je t'ai montré du doigt'", illustre-t-il. "Ce n'est pas vraiment de l'activisme. Ce n'est pas comme ça qu'on fait changer les choses. Si vous ne faites que jeter la pierre, vous n'irez sûrement pas très loin", a conclu l'ancien chef d'État.