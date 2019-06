VIDÉO - Vacances des Obama en Provence : où vont-il séjourner ?

Barack, Michelle et leurs deux filles Malia et Sasha, le 21 août 2016.

Le choix peut paraître surprenant mais c'est bien dans le sud de la France et plus particulièrement dans le Gard que l'ancien président des États-Unis Barack Obama a décidé de passer une semaine de vacances en famille.



Accompagné de son épouse Michelle et de leurs deux filles Sasha et Malia, il est arrivé ce vendredi 14 juin vers 22 heures à l'aéroport d'Avignon à bord de leur jet privé, avant de prendre la direction de Villeneuve-lès-Avignon, commune du Gard en face d'Avignon (Vaucluse), de l'autre côté du Rhône. Plusieurs dizaines de curieux avaient fait le déplacement pour tenter d'apercevoir la famille du Prix Nobel de la Paix.

Plusieurs dizaines de curieux ont fait le déplacement jusqu'à l'aéroport d'Avignon. Crédit : Hugo Amelin pour RTL

Aucune confirmation officielle n'a été apportée sur le lieux de résidence exact de l'ex-président démocrate et sa famille. Mais selon nos informations, la famille Obama passera la semaine sur l'île de la Barthelasse, entourée par deux bras du fleuve et à quelques kilomètres de la Cité des Papes.

Comme l'indique Midi Libre, les anciens locataires de la Maison Blanche vont être hébergés dans le Mas des Poiriers, une maison de maître du XVIIIe siècle qui appartiendrait à une famille américaine. Une propriété luxueuse de 26 hectares qui comporte pas moins de 9 chambres, 8 salles de bain, une piscine et un court de tennis. Tarif de la location pour la semaine, affiché sur le site du domaine : 55.000 euros.

> Le Mas des Poiriers

La semaine précédant leur arrivée en France, les rumeurs étaient allées bon train, certaines envoyaient ainsi l'ancien chef d'État et sa famille dans le magnifique domaine de l'ancien pilote de Formule 1 français Jean Alesi, sur les hauteurs de Villeneuve.



Si un dispositif de sécurité a été mis en place par la préfecture du Gard autour du lieu de résidence de la famille Obama, c'est l'équipe des gardes du corps de l'ancien président américain qui prendra le relais pour ses déplacements durant la semaine hors de son lieu de villégiature.