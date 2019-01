publié le 03/01/2019 à 08:15

Donald Trump est en poste depuis moins de deux ans et déjà la machine politique de la prochaine campagne se met en route. La sienne carbure déjà depuis longtemps : il a lancé son association de campagne pour 2020, quelques jours après son arrivée à la Maison-Blanche.



Le président conservateur collecte des fonds depuis bientôt deux ans, est déjà en campagne, et ses opposants, au sein de son parti, hésitent à l’affronter dans une primaire car ils savent qu’il est largement soutenu par la base. C’est plutôt du coté démocrate qu’il va falloir regarder.



Le premier débat de la primaire est programmé pour juin, dans moins de six mois, et plusieurs des ambitieux qui rêvent de se lancer ont dit qu’ils allaient profiter des fêtes pour réfléchir, en famille. En fait, ils trépignent d’impatience et les premiers devraient annoncer leur candidature sans tarder.

Quels sont les candidats potentiels à suivre ?

Ils sont des dizaines de candidats potentiels. Parmi les noms dont on parle beaucoup, il y a d’abord le clan des septuagénaires. Joe Biden, l’ancien vice président d’Obama, qui aura 78 ans en 2020. Le sénateur Bernie Sanders, le rival de Clinton lors de la dernière primaire, aura 79 ans, et une autre sénatrice marquée à gauche, Elisabeth Warren aura 71 ans.



Il y a également d’autres femmes plus jeunes, elles aussi sénatrices. Amy Klobuchar s’est distinguée lors des auditions du juge conservateur à la Cour suprême accusé agression sexuelle. Kristen Gillibrand, est une potentielle candidate farouchement anti-Trump et qui l’appelle à démissionner. Quant à Kamala Harris, magistrate pugnace que l'on a vu à propos de l’affaire russe lors d’auditions au Sénat, elle est métisse, fille de deux immigrés venus d’Inde et de Jamaïque.

Beaucoup de femmes !

De nombreuses femmes sont dans la course à l'investiture démocrate, car ce sera une question majeure de la campagne. Faut-il choisir une femme contre Trump pour espérer rassembler le vote féminin ? On a vu des élections de mi-mandat en novembre que c’est auprès des femmes que Trump perd le plus.



Pour autant, il y a plusieurs noms d’hommes qui circulent et pourraient émerger, le sénateur Cory Booker, afro-américain, le maire de Los Angeles Eric Garcetti, qui a des ancêtres italiens, mexicains, et juifs russes. Si l'on évoque leur identité plus que leurs projets c’est qu’outre-Atlantique, cela compte dans le choix des candidats.

Beto O’Rourke, le favori ?

Des démocrates pensent que face à Trump il faudra d’abord s’adresser aux hommes blancs, d’autres pensent au contraire que c’est la mobilisation de minorités qui permettra de battre le président.



Mais il y a également dans toutes les têtes des démocrates, malgré sa défaite lors de la sénatoriale au Texas : Beto O’Rourke. Certains le comparent à Obama, des collaborateurs de l’ancien président l'encouragent. Va-t-il incarner l’espoir de la partie de l’Amérique qui veut tourner la page Trump ? Ou la bulle O'Rourke va-t-elle éclater dans les prochains mois ? C’est ici l’une des questions les plus importantes de 2019.