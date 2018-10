publié le 22/10/2018 à 06:46

Nous sommes à un peu plus de deux semaines des élections de mi mandat, cruciales pour Donald Trump. Ce week-end à Dallas, au Texas, un candidat qui est devenu, pendant cette campagne, une célébrité nationale tenait meeting.



Il s’appelle Beto O’Rourke, il a 46 ans, grand, mince, cheveux poivre et sel, il ne tient pas sur place et bouge sans cesse, il piétine, agite ses bras dans de grands gestes rapides, le doigt pointé vers le ciel.

Depuis 6 ans, il est élu au Congrès, représentant d’El Paso, à la frontière avec le Mexique. Le 6 novembre il espère devenir sénateur. Ici aux États-Unis, c’est le Sénat la chambre la plus puissante, il y a seulement deux sénateurs par État, donc O’Rourke fait depuis deux ans le tour du Texas, plus grand que la France et plus peuplé que l’Australie.

C’est un démocrate, et il essaye de battre le sortant, Ted Cruz, qui avait été le dernier adversaire contre Trump lors de la primaire du parti républicain en 2016. Cruz est favori, le Texas est traditionnellement conservateur. Ça fait des décennies qu’un démocrate n’a pas été élu par l’ensemble de l’État.

Des dons exceptionnels pour une sénatoriale

Si son adversaire est favori, O’Rourke est devenu une célébrité car il se passe quelque chose autour de lui. Jamais aucun candidat à une sénatoriale n’avait récolté autant de dons, 38 millions de dollars ! Et encore ce chiffre a plus de 10 jours, il est peut-être maintenant à 45, 50 ou plus. Des dons de particuliers venus de toute l’Amérique. Certaines de ses déclarations ont été rediffusées sur les réseaux sociaux des dizaines de millions de fois.



C’est vrai qu’il est charismatique. Certains de ses partisans le comparent à Obama, d’autres à Bobby Kennedy. Et ils vibrent quand il promet de rassembler les Texans, de gauche et de droite. De dépasser les divisions partisanes pour trouver des solutions communes, sur l’immigration, sur l’assurance santé, sur les armes. Et ca, dans l’ Amérique fracturée politiquement, ça a un certain écho.

L'espoir de trouver un héros anti-Trump

Peut-il avoir un destin national ? Lui promet qu’il ne se présentera pas à la Maison Blanche en 2020 s’il est élu sénateur. Mais ses partisans espèrent qu’il sera candidat, s’il est battu de peu le 6 novembre. On en est encore très loin.Peut-être que ça n’est qu’une bulle, et d’ailleurs malgré une collecte d’argent record il est encore nettement distancé dans les sondages.



Mais ça révèle quelque chose sur l’Amérique, comme Beto O’Rourke l’a dit au micro RTL, vous l’entendrez dans quelques jours. Comme un désir de cette majorité d’Américains, qui n’a pas voté pour le vainqueur de la dernière présidentielle, de trouver un héros anti-Trump, quelqu’un qui leur redonnera de l’espoir.



Paradoxalement c’est peut-être une bonne nouvelle pour Trump, il sera d’ailleurs ici ce soir au Texas. Cela veut dire que parmi tous les démocrates qui se préparent pour l’affronter en 2020, aucun ne sort du lot et n’emballe l’Amérique anti Trump, au point qu’elle s’enthousiasme pour ce Texan qui pourrait bien être battu dans quelques jours.