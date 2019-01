États-Unis : à 107 ans, il est le plus vieux coiffeur du monde

publié le 02/01/2019 à 07:28

Il s’appelle Anthony Mancinelli, il est coiffeur dans une galerie marchande à deux heures de route de New York. Le nombre de kilomètres de cheveux qu’il a coupés depuis le début de sa carrière est incalculable, car Antony Mancinelli a commencé à travailler dans un salon en 1922. Anthony Mancinelli avait alors 11 ans, il en a maintenant 107.



Il est arrivé d’Italie avec ses parents à l’âge de 8 ans, la vie n’était pas facile, dans sa famille immigrée de huit enfants. Pour aider ses parents il a commencé à travailler dans un salon, a appris sur le tas, et dès l’âge de 12 ans, il était payé pour couper des cheveux. Il n’a pas arrêté depuis, sauf quand il s'est battu dans l’US Army pendant la seconde guerre mondiale.

Tous les jours, il se lève tôt, va se recueillir sur la tombe de son épouse, Carmella, décédée en 2004, après 70 ans de mariage. C’est pour cela qu’il continue à travailler, il a peur de se sentir seul, toute la journée, chez lui. Son seul loisir, c’est de regarder la télé, il aime les matchs de catch, mais ca n’occupe pas la vie d’un homme.

À 107 ans il continue à travailler

Alors chaque matin après le cimetière il reprend sa voiture, va au salon, et travaille toute la journée, debout la plupart du temps dans ses chaussures en cuir usées. L’une de ses collègues qui n’a que 20 ans ne comprend pas comment Anthony tient le coup, alors qu’elle est souvent fatiguée, elle a mal aux genoux, au dos.



Il n’est jamais malade, jamais épuisé, s’étonne sa patronne, et il travaille sans cesse quand les plus jeunes, entre deux clients, sont sur leurs téléphones.

Quel est le secret de sa "bonne santé" ?

Il n’a jamais fumé, n’a jamais bu avec excès, un whisky de temps en temps avec le comité des vétérans. Il continue à vivre seul, à cuisiner seul, souvent des spaghettis, il dit que cela l’aide à garder la ligne, il est très mince.



Il a toutes ses dents, ne prend pas de médicaments de façon régulière. Il n’a jamais porté de lunettes, ses mains ne tremblent pas, même si certains nouveaux clients hésitent quelques instants avant de confier leur crâne et leur nuque à un homme de 107 ans armé de ciseaux aiguisés.



Il est devenu une célébrité locale depuis que le livre Guinness des Records a établi qu’il était le plus vieux coiffeur du monde. Certains clients lui sont fidèles depuis un demi-siècle, dans certaines familles il a coupé les cheveux de quatre générations, avec des styles différents, les chouchoutes des années 60, les permanentes des années 80, tout cela, il maîtrise parfaitement.



Il a six arrière-arrière-petits-enfants, son fils est à la retraite, ses petits enfants s’en approchent, mais lui n’a pas du tout l’intention d’arrêter. Donc une bonne année 2019 à Anthony Mancinelli.



