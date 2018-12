publié le 20/12/2018 à 07:46

Coup de tonnerre au Proche-Orient qui pourrait avoir des conséquences sur la sécurité en Europe : le président américain a décidé de retirer toutes les troupes américaines du nord de la Syrie.



Les Américains sont présents au sol en Syrie depuis 2015, on estime qu’ils sont environ 2.000, notamment en appui des forces kurdes. En 2015, Daesh prétendait avoir établi un soi-disant califat sur un large territoire. Aujourd’hui, les quelques dizaines de milliers d’islamistes qui se battent encore sont repliés dans quelques poches.

Donald Trump affirme avoir "gagné" contre Daesh. "Nous les avons sévèrement battus. Nous avons repris la terre. De grands héros américains ont tué Daesh donc nos boys, ils reviennent tous, et maintenant".

Il est vrai que la présence militaire américaine a été cruciale, mais la guerre en Syrie est beaucoup plus complexe, ce n’est pas "les États-Unis contre Daesh", il y a les Russes, les Iraniens, en appui des forces syriennes. Il y a aussi les Turcs, qui d’ailleurs maintenant pourraient mener une offensive contre les Kurdes qu’abandonnent les Américains. Il y a aussi des forces spéciales françaises.



Et puis quel avenir pour les frappes menées par les Américains et les Européens, notamment les Français ? Plus de 200 frappes rien que la semaine dernière. Cela veut bien dire que Daesh n’est pas vaincu, contrairement à ce que prétend le président.

Des critiques jusque dans son camp

C’est une décision surprise, même si Donald Trump a évoqué ce retrait à plusieurs reprises, depuis sa campagne, c’était son instinct depuis le départ. Mais à chaque fois il y avait renoncé, sous la pression des alliés, Emmanuel Macron s’était vanté de l’avoir convaincu, au printemps et surtout sous la pression du Pentagone, du Département d’État, des élus de son camp au Congrès.



Tous sont stupéfaits. Cela va au-delà de la surprise. Cela contredit totalement ce que disaient il y a encore quelques jours ses diplomates et ses militaires en charge de ces questions, qui annonçaient que les Américains étaient là pour des années. Prenez par exemple le sénateur Graham, peut-être l’élu républicain le plus influent auprès de Trump, qui suit ces questions stratégiques de près. Il dit que c’est une énorme erreur.



Selon les républicains les plus furieux, non seulement Trump doit ravir le Syrien Assad, le Russe Poutine, l’Iranien Rohani, dont il essaye théoriquement de limiter l’influence au Moyen-Orient. Mais surtout, il cède le terrain à Daesh, il donne la possibilité à l’organisation terroriste très affaiblie de reprendre des forces.

Chaos à Washington

L’histoire dira pourquoi Trump a pris cette décision maintenant, car la situation géopolitique et militaire sur place n’a pas changé fondamentalement ces derniers mois. Au Pentagone, des officiels avancent une hypothèse : ne serait-ce pas, en partie, une tentative de diversion du président, de plus en plus menacé par l’affaire russe ? Un de ses proches condamné à de la prison. L’eau se resserre. Et Donald Trump a théorisé et prouvé depuis des années qu’il sait détourner l’attention médiatique pour reprendre la main.



Ce n’est qu’une hypothèse, mais le fait même qu’elle soit évoquée, et reprise par d’autres, en dit long sur le chaos à Washington.