publié le 26/08/2020 à 04:44

Kenosha, Minneapolis, New York ou Portland. Lors de rassemblements parfois violents, des milliers de personnes ont exigé que justice soit faite pour Jacob Blake, un Afro-Américain grièvement blessé par plusieurs tirs de la police.

"Il est paralysé des pieds à la taille", a dénoncé le père de la victime. "Qu'est-ce qui justifiait tous ces tirs?", "Qu'est-ce qui justifiait de le faire devant mes petits-fils?", a-t-il dénoncé auprès du journal Chicago Sun Times, indiquant que son fils restait pour le moment hémiplégique. Herman Poster, un cousin de la victime, a confié au site The Daily Beast que Jacob Blake se trouvait de nouveau au bloc chirurgical mardi matin, les médecins cherchant "à faire réagir certains de ses nerfs".

Comme pour George Floyd, ce quadragénaire noir mort asphyxié sous le genou d'un policier blanc, la tentative d'interpellation de ce père de famille, dimanche dernier, a été filmée par un témoin, dans la ville de Kenosha de l'Etat du Wisconsin. Les images, tournées avec un téléphone portable et vite devenues virales, montrent l'homme de 29 ans suivi par deux policiers ayant dégainé leurs armes alors qu'il contourne une voiture.

Un agent attrape son débardeur blanc au moment où il ouvre la portière et tente de s'installer sur le siège conducteur. Le policier fait alors feu, l'enregistrement laisse entendre sept tirs, atteignant M. Blake de plusieurs balles dans le dos. Les deux policiers, mises en cause, ont été suspendus de leurs fonctions et une enquête a été ouverte. Ben Crump, l'avocat de la famille de Jacob Blake, a affirmé que les trois fils de ce dernier se trouvaient dans la voiture, et que l'homme avait tenté de s'interposer dans une dispute entre deux femmes.