publié le 25/08/2020 à 20:17

Melania Trump le sait, elle n'a pas le droit à l'erreur. La Première dame doit prononcer un discours très attendu ce mardi 25 août, lors de la Convention nationale républicaine, qui se tient en Caroline du Nord depuis le lundi 24 août.

En effet, Melania Trump s'apprête à parler depuis la Roseraie de la Maison-Blanche, qu'elle vient de redessiner. Elle est d'ailleurs critiquée pour avoir changé le style imaginé par Jackie Kennedy. Depuis quatre ans Melania Trump s'est tenue autant que possible à l'abri des regards : quasiment pas d'interviews ou d'interventions publiques et jamais vraiment sur la politique. Elle est mal à l'aise lorsqu'elle parle en public à cause de son accent, car elle est née en Slovénie.



Mais comme elle est plus populaire que son mari, elle doit ce soir adoucir l'image clivante du président, notamment auprès des femmes. Car c'est surtout dans l'électorat féminin qu'il est distancé par Joe Biden. S'il veut être réélu, il doit d'urgence combler une partie de ce retard. Pour Melania Trump c'est aussi une façon de faire oublier les sarcasmes déclenchés par son discours, il y a quatre ans à la Convention : des passages entiers avaient été copiés collés d'un discours de Michelle Obama.

Par ailleurs, l'une de ses amies publie un livre qui contient des conversations avec la Première dame, enregistrée sans qu'elle le sache, dans lesquelles elle critique sévèrement le clan Trump et notamment sa belle fille, Ivanka, qui travaille auprès du président.