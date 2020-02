États-Unis : entre 5 et 29 ans de prison pour Harvey Weinstein

publié le 25/02/2020 à 07:07

C'était l'un des verdicts les plus attendus de l'autre côté de l'Atlantique. L’ancien producteur Harvey Weinstein a été reconnu coupable dans l'affaire qui a déclenché la vague mondiale MeToo et a été condamné à de la prison ferme. Plus de 80 accusatrices se sont fait connaitre, mais les jurés n’étaient appelés à se prononcer que sur le témoignage de trois femmes, et pour l’une d’entre elles, les faits étaient prescrits.

Alors si on regarde dans le détail ce verdict, après 5 jours de délibération, Harvey Weinstein a été jugé coupable d’agression sexuelle sur une assistante de production, pour être précis un cunnilingus forcé sur cette jeune femme.

Par ailleurs, l'homme qui est aujourd'hui âgé de 67 ans est reconnu coupable de viol sur une autre femme, qui voulait être actrice. Mais le jury n’a pas retenu une circonstance aggravante lorsque l’accusation a tenté de démontrer qu’il avait le comportement d’un prédateur sexuel. Il a été disculpé sur ce point là.

Harvey Weinstein refuse toujours d’admettre sa culpabilité

Si sa peine ne sera connue que le mercredi 11 mars, il écopera entre 5 et 29 ans de prison ferme. Mais si Harvey Weinstein avait été reconnu coupable de prédation sexuelle, il aurait été condamné à la perpétuité et aurait donc terminé sa vie en prison. De leur côté, ses avocats ont annoncé qu’ils allaient faire appel.

Leur stratégie de défense s'est avérée être un échec. Ils voulaient d’abord démontrer que Weinstein était devenu un symbole, une "cible d’un mouvement" qui l’a présenté partout comme un violeur sans être jugé et sans respect de sa présomption d’innocence. Elle consistait surtout à mettre en cause les accusatrices, à les discréditer.

Les avocats du producteur ont notamment présenté au jury des preuves, notamment des courriels, qui montrent que les deux femmes ont eu des relations sexuelles consenties avec lui par la suite. Néanmoins "un viol reste un viol" a conclu le jury et cette peine représente une victoire pour l’accusation.

En attendant, Harvey Weinstein passe sa première nuit en prison. Il a été menotté et escorté en sortant de la cour, entre deux officiers, visiblement stupéfait. Il refuse toujours d’admettre sa culpabilité. Son avocate a confié qu'il allait continuer à se battre.