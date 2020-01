Harvey Weinstein avait une "liste rouge" des femmes susceptibles de le dénoncer

publié le 25/01/2020 à 08:02

Au troisième jour du procès d'Harvey Weinstein ce vendredi à New York, un enquêteur privé a raconté que le producteur de cinéma avait une liste des femmes susceptibles de le dénoncer. Lors de son audition, le détective privé Sam Anson a expliqué avoir reçu un courrier électronique d'Harvey Weinstein mi-août 2017, un peu moins de deux mois avant la publication des révélations du New York Times et du New Yorker.

Ce courrier électronique contenait une "liste rouge" de personnes sur lesquelles l'ancien patron du studio Miramax demandait au privé d'enquêter. "Il disait qu'il s'inquiétait de la préparation d'articles évoquant son comportement sexuel de manière négative", a témoigné Sam Anson, qui a assuré ne pas avoir donné suite à cette demande.

Dans cette liste figuraient notamment, selon l'enquêteur, les noms des actrices Annabella Sciorra et Rose McGowan, qui affirment chacune avoir été violées par Harvey Weinstein. Annabella Sciorra a raconté jeudi, au deuxième jour du procès, le viol supposé dont elle aurait été victime, ainsi que le comportement manipulateur d'Harvey Weinstein, selon elle, et le harcèlement auquel il l'aurait soumise.

Au total, plus de 80 femmes, parmi lesquelles des vedettes comme Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ou Léa Seydoux, ont accusé Harvey Weinstein de harcèlement et d'agressions sexuelles depuis octobre 2017. Mais la plupart des faits sont anciens et prescrits.