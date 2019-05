publié le 06/05/2019 à 09:32

Ambassadeur de France aux États-Unis jusqu'au 19 avril dernier, Gérard Araud, qui prépare ses mémoires, retrouve sa liberté de parole. Il se confie sur son expérience et donne son avis sur Donald Trump et sa politique au micro de RTL.



Le diplomate a souvent, à plusieurs reprises, affiché publiquement ses désaccords avec le président américain. "Donald Trump utilise le tweet pour passer par dessus la tête de la presse généraliste [...] pour s'adresser directement à ses électeurs" et "parfois il attaque vraiment les autres pays". Il a "essayé" de réagir à ce phénomène.

Donald Trump "réagit dans l'impulsion mais il a une ligne très claire", explique Gérard Araud. "Il a mis le doigt sur la crise de la société américaine et a réussi à mobiliser la population", ajoute-t-il. "Ce n'est pas un intellectuel [...] mais il a des intuitions justes", estime-t-il. Par exemple face à la Chine. Cela faisait des années que tout le monde disait ‘la Chine est en train de nous voler la propriété intellectuelle, de ne pas respecter les règles du commerce international, eh bien lui a déclenché une opération contre la Chine pour essayer de mettre fin à ce comportement. Je pense qu’il a raison dans le diagnostic, ensuite, dans la manière de faire, on peut discuter à l’infini", analyse l'ex-ambassadeur.

"L'élection de 2020 va être passionnante" et Donald Trump "peut être réélu", déclare Gérard Araud. "Beaucoup d'Américains se disent qu'il n'est pas bien élevé, qu'ils ne supportent pas ses tweets, qu'ils ne l'inviteraient pas à déjeuner mais après tout, il fait le travail", constate l'ancien ambassadeur.