États-Unis : Joe Biden lance sa campagne à Pittsburgh

Un lancement attendu. Joe Biden, l’ancien vice président d’Obama, est venu faire son premier discours de campagne présidentielle à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Les campagnes pour la Maison Blanche n'ont pas de secrets pour lui puisqu'il était déjà candidat pour la primaire en 1988 et 2008.



Élu au Sénat en 1972, plusieurs autres candidats de la primaire 2020 n’étaient même pas encore nés à ses débuts dans la vie politique. Si il avait envisagé d’être candidat en 2016, il y avait finalement renoncé parce que son fils est mort d’un cancer. Beaucoup de démocrates pensent qu’il aurait pu l’emporter face à Donald Trump lors de la dernière élection, notamment parce que lui sait parler aux classes moyennes, aux travailleurs qui ont fait défaut à Hillary Clinton en 2016, et qui ont préféré voter pour l'actuel président américain.

Ces travailleurs que Joe Biden appelait récemment "la colonne vertébrale de l’Amérique" sont la raison pour laquelle il a choisi Pittsburgh comme point de départ de sa campagne. La Pennsylvanie est en effet l’un des trois États où Donald Trump a gagné de seulement quelques dizaines de milliers de voix, ce qui lui a permis d’être élu et Pittsburgh symbolise cette Amérique qui a subi une désindustrialisation ces dernières décennies.

Un démocrate apprécié des républicains

L'ancien vice-président estime que pour battre Donald Trump, il faut d’abord parler à cette Amérique qui travaille. L'actuel président américain leur a parlé libre échange, armes, immigration, Biden pense qu’il peut les ramener coté démocrate en parlant assurance santé, éducation, salaires, mais aussi, et c’était très frappant dans son discours, "dignité" du travail et "valeur" de l’Amérique.



Joe Biden est plutôt centriste, il dit souvent du bien des républicains et il est d'ailleurs possible d’ailleurs que la famille McCain, l’ancien candidat républicain face à Obama, appelle à voter pour lui. Et que des républicains anti-Trump votent exceptionnellement démocrate s’il est le candidat. De manière générale, il peut attirer un large électorat.



C’est d’ailleurs son meilleur argument dans la primaire, entendu dans la bouche de nombreux sympathisants venus l’écouter : lui peut battre Trump. Pour cela, il devra commencé par remporter la primaire démocrate, ce qui n'est pas gagné d'avance.



Cet homme blanc de 77 ans, très centriste, dans un parti de plus en plus gauche, où le vote de femmes et des minorités est déterminant doit faire face à la nouvelle étoile des démocrates Pete Buttigieg, qui va lui poser des problèmes. Comme l’écrivait le New York Times, Buttigieg est plus jeune que Beyonce, Joe Biden est plus vieux que Mick Jagger. Car si la voix, le charisme et l’expérience sont là, le discours de Joe Biden manque sans doute de souffle.