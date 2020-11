États-Unis : des milliers de pro-Trump manifestent à Washington

publié le 14/11/2020 à 20:21

Même si Donald Trump a légèrement entrouvert la porte de sortie lors de sa première prise de parole depuis l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, les partisans du président sortant ne se défilent pas. Samedi 14 novembre, à Washington, ils manifestent entre la Cour suprême et la Maison Blanche. Une marche de soutien où on compte plusieurs dizaines de milliers de drapeaux et de manifestants arborant l'emblématique casquette rouge "Make America Great Again".

"On est pas là pour faire la révolution", soutient Nicole, une supportrice de Donald Trump. "Il va reconnaître sa défaite si le décompte des votes se fait dans les règles et s'il n'est pas reconnu comme le président des Etats-Unis. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de temps avant le 20 janvier. Si Joe Biden est investi, il sera mon président, ca s'est sûr", déclare-t-elle.

Depuis dix jours, le camp de Donald Trump multiplie les accusations de fraude. Des groupuscules d'extrême-droite et des complotistes ont aussi appelé à grossir les rangs de la marche de samedi. Aucun débordement ni démonstration de force ne sont pour l'instant à signaler. Les autorités sont très vigilantes : il est par exemple interdit de brandir une arme dans le centre de la capitale.

Des contre-manifestations s'organisent

David est venu en famille depuis la Géorgie, État tombé vendredi pour la première fois depuis près de trente ans dans le camp démocrate. "Si Biden gagne, fantastique. Mais tout ce qu'on veut c'est un décompte légal, cela va au-delà de Donald Trump. Je ne suis pas inquiet pour aujourd'hui. C'est probablement l'endroit le plus sécurisé du monde", déclare-t-il.

Des contre-manifestations sont prévues derrière le Capitole. Mais le dispositif de sécurité empêche, à priori, toute rencontre entre antifascistes, partisans du "Black Lives Matter" et les milliers de supporters républicains présents dans les rues de Washington.