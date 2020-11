publié le 12/11/2020 à 12:30

Donald Trump sera bientôt un utilisateur de Twitter comme les autres. Le réseau social a confirmé que le président américain ne bénéficiera plus de passe-droit sur la plateforme à partir du 20 janvier, date de l'investiture de son rival démocrate Joe Biden.

Les dirigeants mondiaux et les candidats aux élections ont un traitement particulier sur le réseau social. Leurs comptes sont protégés en vertu de leur intérêt pour le public. Leurs messages problématiques ne sont pas supprimés, même s'ils violent la politique de l'entreprise, mais seulement masqués et accompagnés d'un avertissement.

Pour bénéficier de ce statut privilégié, un compte doit remplir des critères très précis : il doit être vérifié, être suivi par plus de 100.000 personnes et représenter "un organe gouvernemental ou législatif local, régional, national ou supranational", indique le réseau social.

Son compte pourra être suspendu

"Ces règles ne s'appliquent plus quand ces citoyens ne sont plus en fonction", a indiqué un porte-parole de Twitter. Dès le 20 janvier, les écrits du président sortant pourront être supprimés par les modérateurs du réseau social s'ils vont à l'encontre de ses conditions d'utilisation, s'ils incitent à la haine ou à la violence par exemple, et son compte pourra être suspendu le cas échéant.

Suivi par près de 90 millions de personnes, Donald Trump a fait un usage très virulent de son compte Twitter tout au long de sa présidence avec des messages intempestifs et provocateurs. Depuis l'annonce des résultats de la présidentielle américaine, une dizaine de tweets évoquant une fraude électorale ont par exemple été signalés par la plateforme.