publié le 25/06/2019 à 16:45

"Tout nouveau dollar émanant de nouvelles taxes doit venir des plus aisés financièrement, pas des Américains de la classe moyenne ou populaire", affirment 18 signataires d'une lettre à l'attention des différents candidats à la présidentielle américaine de 2020 publiée lundi 24 juin.

Ils souhaitent la mise en place d'une taxe sur le patrimoine qui touche les 0,1 % d'Américains les plus fortunés. "Les États-Unis ont la responsabilité morale, éthique et économique d'imposer plus lourdement notre fortune", écrivent les milliardaires parmi lesquels l'homme d'affaire George Soros, le co-fondateur de Facebook Chris Hughes et des héritiers des empires Hyatt et Disney.

Plusieurs candidats à la primaire démocrate ont exprimé leur soutien à une telle mesure. Tout particulièrement Elizabeth Warren, qui a fait la proposition d'un impôt sur la fortune des ménages disposant de plus de 50 millions de dollars d'actifs soit environ 75.000 familles. Une mesure qui pourrait rapporter 2,750 milliards en 10 ans

Une mesure soutenue par la majorité des Américains

L'argent récupéré pourrait servir à "aider à faire face à la crise climatique, à améliorer l'économie, à améliorer le système de santé, à créer plus d'égalité dans les opportunités, et à renforcer nos libertés" en limitant les inégalités, assurent les signataires, alors que les indicateurs économiques sont au vert.

Les signataires considèrent que le paiement de l'impôt est "patriotique" et pointent du doigt l'optimisation fiscale de certaines grosses fortunes et notamment de l'investisseur Warren Buffett, 3ème fortune américaine, qui rappelle régulièrement qu'il paye relativement moins d'impôt que son secrétaire.

Un impôt spécifique sur la fortune serait par ailleurs soutenu par une majorité d'Américains, signalent les signataires en s'appuyant sur des sondages.