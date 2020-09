États-Unis : des "centaines de milliers" d'oiseaux meurent sans explications

publié le 16/09/2020 à 08:29

Les scientifiques cherchent une explication, sans succès pour l'heure. Au Nouveau-Mexique, État du Sud des États-Unis, des "centaines de milliers et peut-être même des millions" d'oiseaux ont été retrouvés morts depuis le 20 août.

Ces animaux décédés ont été aperçus partout à travers l'État, de sentiers de randonnées à un site de lancement de missile. "En temps normal, on retrouve moins d'une demi-douzaine d'oiseaux morts par semaine sur le site", explique un biologiste travaillant sur place à NBC, "mais cette semaine, on en a trouvé quelques centaines".

Des équipes de biologistes consacrent désormais leur temps à la résolution de ce mystère, et une base de données a été ouverte pour permettre à la population de signaler la présence d'oiseaux morts.

Habitants du Nouveau-Mexique et chercheurs notent tous deux que les animaux adoptent des comportements étonnants avant leur mort. Des espèces normalement retrouvées dans les arbres ont été vues à terre, à la recherche de nourriture. D'autres se laissent approcher par des êtres humains de façon inhabituelle.

Les feux de forêt en cause ?

Une première piste explorée par les enquêteurs scientifiques est l'effet des feux de forêt, qui sévissent sur la côte Ouest du pays et notamment en Californie. Ces incidents ont pu provoquer des migrations de façon anticipée, alors que les oiseaux n'y étaient pas prêts.

"Des oiseaux qui ont migré avant d'être prêt, à cause du climat, n'ont peut-être pas assez de graisse pour survivre", explique Martha Desmond, en charge de cette recherche, à CNN : "Il est même possible que certains n'aient pas eu les ressources nécessaires pour migrer et soient morts sur place".