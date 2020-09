Aux États-Unis, les moustiques prolifèrent et déciment les animaux

publié le 15/09/2020 à 22:09

Le sud des États-Unis n'est pas épargné la nature. Après l'ouragan Laura qui a frappé la côté Atlantique et provoqué quatorze décès, ce sont désormais des moustiques qui s'attaquent aux animaux.

Un véritable drame pour les agriculteurs de Louisiane, Laura était déjà l'un des ouragans les plus puissants depuis le siècle dernier. Aujourd'hui, les insectes en rajoutent une couche. Leur présence a fortement augmenté dans la région à cause de l'humidité qui a suivi l'ouragan.

Environ 400 bovins ont été décimés par des nuées de moustiques, explique le vétérinaire Craig Fontenot, au Huffington Post US, relayé par SciencePost. Les grands animaux sont devenus la cible de ces suceurs de sangs : vaches, cerfs, chevaux... Les moustiques ne font pas de distinction.

Leur mode opératoire est simple et terriblement efficace. Ils se regroupent en nuées et piquent leur victime, sans interruption, jusqu'à ce que celle-ci se vide de son sang. Certaines bêtes ont tout de même survécu, avec de lourdes séquelles néanmoins.Un éleveur explique qu'une vache en gestation a perdu ses petits à cause des insectes.