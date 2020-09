57. Comment la "super tempête" Sandy a transformé la côte du New Jersey

publié le 15/09/2020 à 07:15

Le 29 octobre 2012, une "super tempête" frappe la côte du New Jersey : Sandy. Celle-ci marque un tournant pour les États-Unis. D'abord parce que Barack Obama, en période de réélection, et le gouverneur républicain de l'État doivent dépasser leurs rivalités. Ensuite parce que cet événement est une première prise de conscience des dangers du dérèglement climatique.

Dans cette région peu habituée aux ouragans, les scientifiques ont établi comment l'augmentation de la température de l'eau avait aggravé les effets de Sandy. Rien que sur la côte de Jersey, les dégâts ont été estimés à plus de 30 milliards de dollars. 350.000 maisons ont été abîmées ou détruites et 37 personnes sont décédées.

Face aux coûts de rénovation des maisons, les plus modestes ont dû quitter leurs maisons. Des années plus tard, l'ouragan a laissé des traces sur cette côte où les stations balnéaires se succèdent : la gentrification.

Une maison dévastée après le passage de l'ouragan Sandy, en 2012 Crédit : KENA BETANCUR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Depuis le passage de Sandy, vivre sur la côte de Jersey n'est plus donné à tout le monde. Les maisons ont été surélevées, occasionnant de nombreux coûts, et les assurances y sont plus chères.

Ici, le traumatisme est si grand que l'on envisage même de construire un mur marin pour protéger la côte. Un projet estimé à 120 milliards de dollars.

