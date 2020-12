publié le 21/12/2020 à 18:54

Donald Trump continue de remettre en question la présidentielle américaine et l'élection du 46ème président des États-Unis Joe Biden. Cette fois, le milliardaire à la Maison Blanche sous-entend que la pandémie de coronavirus aurait été inventée pour le déloger du pouvoir.

Sur sa page, le président a retweeté une vidéo complotiste postée le 20 décembre par le compte @a17time qui assure que le candidat démocrate était "protégé" et que l'épidémie relève d'une véritable machination. Sur le ton de la défiance, celle-ci s'ouvre en lançant "Commencez avec un virus, importez-le en Amérique, parlez-en sans arrêt, appelez des gouverneurs, mettez des patients dans des maisons de retraite, tuez des milliers, blâmez le président, continuez à blâmer, blâmez encore plus".

"Tuer l'économie, pousser le vote par correspondance, attiser une guerre raciale, appeler à la violence" et "choisir un candidat... Non pas elle", raconte la voix off sur des plans de Tulsi Gabbard. Puis des images de Joe Biden apparaissent et le narrateur déclare : "Oui, ça c'est mieux", tandis que la bande sonore joue le titre No Church in the Wild de Kanye West et Jay-Z.

The summary of the plan in a minute.. https://t.co/dDRf45NkD1 — CJTRUTH (@cjtruth) December 20, 2020

La vidéo, épinglée comme contenu contesté sur le réseau social, a été vue plus de 370.000 fois et a été retweetée plus de 20.000 fois. Le montage reprend la plupart des revendications du président américain y compris les allégations de fraudes aux élections et se termine par cette déclaration : "Le monde... C'est aussi simple que ça".