États-Unis : comment va se dérouler l'investiture de Joe Biden ?

Crédit : JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 20/01/2021 à 14:30

Les États-Unis s'apprêtent à passer une journée d'exception. Ce mercredi 20 janvier, le nouveau président Joe Biden prendra la place de son prédécesseur, Donald Trump, à la Maison Blanche. La cérémonie d'investiture, cadrée à la seconde près, se tiendra à Washington sous très haute protection. S'il faudra attendre 17h44 pour voir la prestation de serment du 46e président américain, le programme de cette journée s'annonce chargé.

Après des menaces de violences initiées par des supporters de Donald Trump, qui n'acceptent pas le résultat de l'élection, les autorités ont exhorté le public à rester loin de la capitale ce mercredi. La traditionnelle parade a elle aussi été annulée, cette fois en raison de la pandémie de coronavirus. Autre nouveauté, l'absence du président sortant lors de la cérémonie, brisant ainsi 150 ans d'une tradition.

Le départ de Donald et Melania Trump est prévu à 13 heures, heure française, direction le luxueux club de Mar-a-Lago du milliardaire, en Floride. De son côté, Joe Biden prendra la route une heure plus tard. Le nouveau président est attendu à la cathédrale Saint-Matthieu à 14h45 où il a convié républicains et démocrates à assister au service religieux. Il se rendra ensuite au Capitole, théâtre de violences le 6 janvier dernier.

Un protocole très strict et précis

Sur place, une unité de musique du Corps des Marines américains, la Marine Band, assurera l'ambiance à partir de 15h46, comme à chaque investiture depuis celle de Thomas Jefferson en 1801. Ils accueilleront en fanfare les différentes personnalités qui participeront à la cérémonie. Après la confirmation des directeurs du FBI Christopher Wray et des services secrets James M. Murray à 16h15, les invités feront leur entrée.

Le général Mark Milley, chef de l'état major des armées sera le premier à faire son apparition à 16h36, avant d'être rejoint par Jim Clyburn, représentant du parti démocrate. Une dizaine de minutes après, trois anciens présidents, Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama, arriveront, à 16h47. Viennent ensuite les beaux-enfants de la nouvelle vice-présidente Kamala Harris, puis les enfants de Joe Biden. Tous seront suivis par le vice-président sortant Mike Pence et son épouse Karen.

Les grands noms sont ensuite attendus sur scène à partir de 17h08, avec tout d'abord l'apparition sur le podium de Kamala Harris. Elle sera suivie par la nouvelle first lady américaine, Jill Biden. Le tant attendu nouveau président fera quant à lui son entrée à 17h13, avant l'invocation prononcée par le Père Leo O'Donovan, un ami de la famille de Joe Biden. La chanteuse Lady Gaga a quant à elle été conviée à interpréter l'hymne national, accompagnée par la Marine Band.

La prestation de serment de Biden et Harris

La cérémonie se poursuivra ensuite avec le serment d'allégeance prononcé à 17h33 par Andrea Hall, présidente de la fédération internationale des pompiers. Une petite pause musicale de Jennifer Lopez est également attendue après l'assermentation de la vice-présidente par la juge Sonia Sotomayor. Ce sera ensuite au tour de Joe Biden de faire sa prestation de serment, avant de se lancer dans un discours inaugural de vingt à trente minutes.

D'autres interludes musicales et poétiques auront lieu avant que le nouveau duo présidentiel ne raccompagne l'ancien vice-président et son épouse Karen Pence vers le cortège qui les emmènera à la Andrews Air Force Base, située à une quinzaine de kilomètres de Washington, pour prendre leur vol direction l'Indiana.

Après la signature des premiers documents en tant que président, la remise de cadeaux aux couples présidentiel et vice-présidentiel ou encore la visite au cimetière national militaire d'Arlington, la célébration se poursuivra virtuellement. Un show de 90 minutes appelé Celebrating America et présenté par l'acteur Tom Hanks commencera à 2h30, heure française.

L'émission prévoit de nombreuses performances musicales avec notamment Jon Bon Jovi, Demi Lovato ou encore Justin Timberlake. Joe Biden et Kamala Harris interviendront également en direct pour donner leurs premières impressions. Fin du programme prévu à 3 heures, après un feu d'artifice.