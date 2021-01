Investiture de Joe Biden : qui est Jill Biden, la nouvelle First Lady américaine ?

publié le 20/01/2021 à 06:40

Un vent énergique et optimiste est-il sur le point de souffler sur la Maison Blanche ? Qui est donc Jill Biden, l'épouse à l'enthousiasme débordant du nouveau président américain, et qui s'apprête à partager avec lui la lumière ?

Il y eu Hillary Clinton, femme de Bill avant d'être elle-même candidate. Melania Trump, élégante et discrète, garde une grande distance avec son président de mari en se contentant d'apparaître sur les photos. Michelle Obama, quant-à-elle, était un atout considérable pour Barack Obama et reste encore une icône pour nombre de femmes. Mais quelle First Lady sera cette enseignante de 69 ans ?

Jill Biden (née Jacobs en 1951 dans le New Jersey), ou le Dr. Jill Biden pour être exact, est la seconde épouse de l'ancien vice-président démocrate élu à la présidence des États-Unis d'Amérique, Joe Biden. Ce dernier s'est remarié après la mort accidentelle de sa première femme Neilia et de sa fille en 1972.

Désormais veuf et père de deux fils (qui ont été blessés lors de l'accident), Joe a fait la rencontre de Jill via un rendez-vous arrangé par le frère du jeune sénateur, Franck Biden, en 1975.



Jill et Joe Biden et leurs deux enfants, Hunter et Beau

Deux ans plus tard, Joe et Jill se marient à New York, un second mariage pour elle aussi (Bill Stevenson, un entrepreneur, est resté son époux pendant cinq ans avant ça). Si elle se fait appeler docteur, c'est en vertu de son doctorat en sciences de l'éducation. Jill n'est pas médecin mais enseignante. Une carrière qui lui tient toujours beaucoup à cœur et qui l'a retenue de dire "oui" à Joe Biden au début de leur relation tant elle ne voulait pas sacrifier sa carrière à la vie publique qui venait de pair avec le jeune sénateur.

L'enseignement avant tout

Dès lors, Jill Biden devient la nouvelle mère des deux fils Biden, Hunter et Beau. Les deux garçons l'appellent "maman" et même si elle ne les a pas légalement adoptés, elle se considère comme leur mère. Le couple a eu une fille ensemble, Ashley. Cette naissance a interrompu quelques années la carrière de la mère de famille qui s'est spécialisée en anglais et en particulier en lecture pour les élèves à besoins spécifiques. Elle aide les élèves en difficulté et se concentre tout particulièrement sur les adolescents en détresse émotionnelle. Elle enseigne dans divers lycées et aussi dans un hôpital psychiatrique.

Dans les années 90 et 2000, elle donne des cours à l'université, dans des facultés publiques connues sous l'appellation "community colleges". Là, elle enseigne l'écriture à des étudiants et des adultes reprenant leurs études. C'est à 55 ans, en 2007, qu'elle reçoit son fameux doctorat. Même dans Air Force One, Michelle Obama se rappelle de Jill Biden comme d'une professionnelle acharnée qui avait toujours un tas de copies à corriger avec elle.

Jill et Joe Biden en 1987 après le retrait de la candidature de Joe à l'investiture démocrate Crédit : Jerome DELAY / AFP

Jill Biden est naturellement une démocrate. Elle a expliqué s'être vêtue de noir pendant une semaine après la réélection de G. W. Bush en 2004. Opposée à la guerre en Irak, elle a refusé que son mari ne porte sa candidature en allant jusqu'à apparaître à une réunion stratégique en maillot de bain avec un grand "NON" écrit sur son ventre. Elle a cependant poussé son mari à continuer à se présenter pour le poste en 2008. Elle était très enthousiaste en 2019 lorsque Joe Biden envisageait de se présenter face à Donald Trump.



Elle soutient plusieurs œuvres de charité et s'intéresse tout particulièrement au cancer du sein et aux familles des vétérans. En ce qui concerne ses idées religieuses, on sait qu'elle se rend à la messe et qu'elle a été mariée par un prêtre catholique. Est-elle catholique pour autant ? Elle n'a jamais évoqué clairement son appartenant à telle ou telle église chrétienne publiquement.

>

Dans son portrait présenté par le parti démocrate pour l'élection de 2020, Jill Biden présente l'image d'une femme très active. Un portrait laudatif qui est aussi et surtout un instrument de communication politique.



"Solide et loyale", c'est ainsi que la décrit Joe Biden. On peut voir Jill courir, s'occuper des fils de son mari et diriger d'une main de fer ses quatre sœurs puisqu'elle est l'aînée de la famille (mais aussi les défendre quitte à frapper au visage un garçon qui harcelait une de ses sœurs à l'école), faire des blagues à ses petits-enfants... Sa famille présente un visage idéal avec un père militaire et patriote et une mère passionnée par la lecture. La mort de Beau Biden, en 2015, atteint d'un cancer du cerveau, finit d'écrire une histoire de famille marquée par une grande force et une résilience qui accompagne les Biden depuis des années.