Joe Biden : "Les États-Unis sont chers à mon cœur", confie Brigitte Macron

et Marie-Pierre Haddad

publié le 20/01/2021 à 08:59

Direction la Floride. Donald Trump a effectué son dernier jour à la Maison Blanche, alors que Joe Biden se prépare à prêter serment dans une Amérique fragilisée et inquiète. Depuis le 6 janvier, près de 70 manifestants ont été inculpés pour avoir participé aux violences et des centaines de personnes font l'objet d'une enquête. Parmi eux, des élus et des membres anciens ou actifs des forces de l'ordre.

Invitée à l'antenne de RTL, Brigitte Macron a indiqué ne pas encore avoir rencontré le nouveau couple présidentiel, Joe et Jill Biden. "Je souhaite que tout se passe bien pour les États-Unis qui sont chers à mon cœur", confie la première dame.

Pourquoi ? "C'est le pays où je suis allée le plus quand j'étais adolescente. J'y étais lorsqu'Armstrong a mis le pas sur la Lune. J'ai vécu cela avec les Américains. J'ai des souvenirs et les souvenirs d'adolescence, sont ceux qui restent dans nos cœurs", a-t-elle expliqué.