publié le 18/02/2021 à 16:05

En début de semaine, une explosion meurtrière dans l'Arctique a coupé l'électricité de tout le Texas, deuxième plus grand État des États-Unis. Ainsi, plus de 3,5 millions de foyers se sont retrouvés sans chauffage ni électricité tandis que les températures sont sous la barre des 0° C. De plus, de nombreux foyers sont également privés d'eau courante.

Et tandis qu'ils cherchaient un peu de soutien sur un groupe Facebook communautaire, des habitants de Colorado City ont demandé si la commune prévoyait d'ouvrir des abris chauffants. Mais bien loin du soutien escompté, ce sont les foudres de leur maire, Tim Boyd, qu'ont reçu les citoyens, relate le Washington Post.

"Personne ne vous doit quoi que ce soit à vous [ou] à votre famille", a alors écrit l'élu mardi dans un message Facebook qui a depuis été supprimé. Et histoire que le message soit clair, il a ajouté : "la ville et le comté, ainsi que les fournisseurs d'électricité ou tout autre service ne vous doivent RIEN !". "Les gens qui sont trop paresseux pour se lever et se débrouiller seuls mais qui en sont capables ne devraient pas recevoir d'aide", a ajouté Tim Boyd.

Mardi, plus tard dans la journée, le maire a annoncé sa démission et a concédé qu'il aurait pu "utiliser une meilleure formulation". Tim Boyd a assuré que ses messages "avaient été sortis de leur contexte" et qu'ils n'étaient pas adressés aux personnes âgées.