États-Unis : ce que l'on sait de l'état de santé de Joe Biden

Le bilan de santé du président des États-Unis était très attendu en cette période de Thanksgiving et les nouvelles sont plutôt rassurantes. D'après un bilan de santé rendu public par son médecin ce vendredi 19 novembre, Joe Biden est "en bonne santé", "vigoureux" et "apte" à remplir sa fonction de président.

Le président américain, qui souffle ses 79 bougies ce samedi, a brièvement transféré ses pouvoirs présidentielles à Kamala Harris le temps d'un examen médical. Les détails de son état de santé sont désormais connus. Joe Biden prend trois médicaments sur ordonnance et deux sans ordonnance.

Son médecin souligne toutefois que par rapport à son dernier examen, en décembre 2019, le président présente une démarche plus raide et une toux fréquente. Des affections sans gravité majeure, note toutefois Kevin O'Connor, qui suit Joe Biden depuis maintenant 13 ans. Ce dernier a constaté une "légère" affection nerveuse touchant les pieds, à que la suite d'une fracture. La toux fréquente est simplement attribué à des reflux gastro-œsophagiens.

Durant cet examen médical, Joe Biden a également été soumis à une coloscopie sous anesthésie. C'est cette procédure qui a amené le président à transférer ses pouvoirs pendant une heure et vingt-cinq minutes à la vice-présidente Kamala Harris, devenue brièvement la première femme à détenir les prérogatives présidentielles dans l'histoire des États-Unis.

"Je me sens bien"

À la sortie de l'hôpital Walter Reed vers 14h, heure locale, Joe Biden avait déclaré : "Mon bilan de santé s'est très bien passé". Revenu à la Maison Blanche, le président, souriant, avait dit : "Je me sens bien". Il a ainsi participé à la tradition de Thanksgiving, d'accorder grâce à deux dindes, nommées Peanut Butter (beurre de cacahuètes) et Jelly (confiture), en hommage à un sandwich très populaire dans le pays. Le président a ensuite enchaîné avec un discours sur le ton de l'humour.

La coloscopie du président a été jugée "rassurante" par le médecin. Le rapport indique que le chef d'État américain mesure 1m82 pour 83 kilos, qu'il porte des lentilles de contact, qu'il ne fume pas et ne boit pas, et qu'il fait du sport cinq fois par semaine. Outre ses problèmes gastriques et de démarche, Joe Biden aurait également une "fibrillation auriculaire non-valvulaire", condition cardiaque qui est "stable" après traitement, un taux élevé de lipides dans le sang également corrigé avec succès par un traitement ainsi que des allergies et de l'arthrite.

Un grave souci de santé en 1988

Le président américain a promis la plus grande transparence sur son état de santé. En 1988, le chef d'État avait notamment déjà connu une grave alerte de santé. Transporté en urgence à l'hôpital après une rupture d'anévrisme, un prêtre avait même été appelé pour lui donner les derniers sacrements.

Plus vieux président de l'histoire des États-Unis, Joe Biden a fait savoir publiquement qu'il comptait se représenter en 2024. Toutefois, son âge alimente les spéculations sur le fait qu'il pourrait renoncer. Dans le cas où Joe Biden ne se représentait pas, sa vice-présidente Kamala Harris, 57 ans, serait considérée comme une candidate naturelle du camp démocrate.