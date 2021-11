Kamala Harris : que vient faire la vice-présidente américaine en France ?

Kamala Harris et Emmanuel Macron

Kamala Harris entame une visite de cinq jours en France. La vice-présidente des Etats-Unis espère parachever la réconciliation après une sévère brouille entre Paris et Washington à propos du contrat de sous-marins australiens.

Durant son séjour parisien, la deuxième figure de l'État américain participera au Forum de Paris sur la Paix pour '"adresser la hausse des inégalités" et "promouvoir la sécurité et la stabilité dans le cyberespace", explique-t-elle dans un communiqué. Autre rendez-vous prévu : une conférence internationale sur l'avenir de la Libye, organisée le 12 novembre.

Dans son communiqué, Kamala Harris rappelle que la France est "le plus vieil allié des États-Unis et assure qu'elle a "hâte de discuter avec le président Macron de notre travail ensemble sur les enjeux les plus difficiles de notre temps", parmi lesquels la crise sanitaire ou climatique.

La vice-présidente sera reçue à l'Élysée ce mercredi 10 novembre. Plus tard, elle se rendra à Suresnes, dans un cimetière américain, avec son mari Doug Emhoff, la veille de l'Armistice.