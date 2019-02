publié le 16/02/2019 à 05:15

Deux femmes ont été arrêtées en mai dernier dans le Montana, au nord-ouest des États-Unis, par un agent de la police des frontières qui les avaient entendues parler en espagnol dans un magasin.



Une vidéo de l'incident qui s'est déroulé dans la petite ville de Havre, située non loin de la frontière canadienne, montre l'agent Paul O'Neal expliquer à Ana Suda et à Martha Hernandez la raison pour laquelle il leur a demandé leurs papiers d'identité.



"C'est lié au fait que vous parlez espagnol dans un magasin au sein d'un Etat où l'on parle en grande partie anglais", dit-il. "Ce n'est pas illégal, c'est simplement très inhabituel ici", ajoute l'agent. Ana Suda et Martha Hernandez ont depuis lancé des poursuites en justice contre l'agence fédérale des douanes et de protection des frontières (CBP).

“Señora, la razón por la que le pedí su identificación es porque vi que ustedes están hablando español”.

Patrulla Fronteriza detiene a dos ciudadanas estadounidenses por hablar español. https://t.co/Oj2Li7DRhL

Video: Ana Suda. pic.twitter.com/s2dFzKsYAG — Newsweek en Español (@NewsweekEspanol) 22 mai 2018

Dans la plainte, elles racontent qu'elles étaient en train d'attendre leur tour pour acheter du lait et des œufs quand cet officier a fait un commentaire sur l'accent de Martha Hernandez et leur a demandé leur lieu de naissance.



Les deux femmes, dont l'une est née au Texas et la seconde en Californie, ont aussi expliqué que l'agent les a retenues pendant quarante minutes.



"Cet incident fait partie d'une tendance plus large que nous avons observée de tactiques abusives utilisées par les agents aux frontières, qui se sont aggravées sous l'administration Trump", a indiqué à l'AFP Cody Wofsy, avocat de l'ACLU.



"Ça a été épouvantable" pour elles, a-t-il ajouté, rapportant qu'elles s'étaient senties "mal accueillies dans leur propre ville et dans leur propre pays". Il a noté que les Etats-Unis n'avaient pas de langue officielle et que l'espagnol était, de loin, la deuxième langue la plus parlée dans le pays après l'anglais.