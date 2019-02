publié le 06/02/2019 à 04:22

Un message d'unité. Lors de son discours sur l'état de l'Union tenu devant le Congrès, Donald Trump n'a cessé de demander aux Républicains et aux Démocrates d'oeuvrer ensemble pour le bien commun.



"Nous devons rejeter les politiques de vengeance et de représailles et embrasser le potentiel sans bornes de la coopération, du compromis et du bien commun", a déclaré le président des États-Unis ce mercredi 6 février.

Donald Trump a notamment demandé aux élus de travailler ensemble sur la question de l'immigration, qui lui tient particulièrement à coeur. Martelant que seul un mur frontalier anti-immmigration clandestine garantirait la sécurité des États-Unis, le président américain a estimé que "les murs fonctionnent et les murs sauvent des vies".

"Donc travaillons ensemble à un compromis, et parvenons à un accord qui rendra vraiment l'Amérique sûre", a lancé le président aux élus de tous bord. Un accord qui semble cependant difficile à obtenir, tant la question du mur entre les États-Unis et le Mexique divise.



Ce projet est en effet décrié par l'opposition démocrate, et est à l'origine du "shutdown" le plus long de l'histoire américaine. Mais Donald Trump est sûr de lui : "Je vais le faire construire", a-t-il conclu sur le sujet.