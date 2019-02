publié le 15/02/2019 à 09:47

Après publication par la Maison Blanche du dernier bilan de santé du président, Donald Trump est désormais obèse. Pour avancer une telle affirmation, le Los Angeles Times s'est appuyé sur son indice de masse corporelle (IMC).



Avec un IMC qui s'élève à 30,4, il fait donc partie des personnes considérées comme obèses. Selon la définition de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), un IMC compris entre 18,5 et 25 correspond au poids idéal, entre 25 et 30 au surpoids et entre 30 et 35 à une obésité modérée.

Donald Trump a passé sa visite médicale début février. À l'issue de celle-ci, le porte-parole de la Maison Blanche a reconnu que le président "n'a pas suivi religieusement" la consigne de surveiller sa ligne. Malgré sa prise de poids, Donald Trump reste en bonne santé.

"Je suis heureux d'annoncer que le président des États-Unis est en très bonne santé et je m'attends à ce qu'il le reste pour toute la durée de sa présidence et au-delà", a annoncé vendredi 8 février le docteur Sean Conley.