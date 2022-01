Épiphanie 2022 : comment être sûr(e) d’avoir la fève dans la galette des rois ?

Chaque année, le 6 janvier marque l'Épiphanie et l'heure de la célèbre galette ou brioche des rois. En famille, entre amis ou entre collègues, et malgré l'épidémie, nombreux seront les Français à se rassembler autour de cette pâtisserie régressive. De la recette à la distribution des parts en passant par la fève, tout est question de traditions. Voici notre astuce pour être sûr(e) d'être le roi ou la reine couronné(e).

Avant de vous dévoiler le secret, revenons sur l'origine de cette fève. Dans l'Antiquité, les Romains célébraient une fois par an les Saturnales. À cette occasion, on tirait au sort grâce à un jeton le roi d’un festin, qui avait le droit pendant une journée entière de faire tout ce qu’il voulait. Au Moyen Âge, le jeton a été remplacé par fève, le légume le plus consommé d’Europe que tout le monde avait chez soi. Celle-ci a été elle-même remplacée par une fève en porcelaine.

Pour savoir où se situe la fève, la solution est extrêmement simple. En effet, il suffit de regarder sous la galette, vous verrez qu'il y a une marque qui indique où elle se trouve.