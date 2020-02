Saint-Valentin : les sommes astronomiques dépensées par les Américains

publié le 14/02/2020 à 08:22

Comme chaque année en ce 14 février, la Saint-Valentin révèle l'immense marché destiné à cet événement par les États-Unis. Cette édition 2020 ne déroge pas à la règle et les estimations laissent à penser que les Américains vont dépenser aujourd'hui 27 milliards de dollars, soit six milliards de plus qu'en 2019.

La confiance des consommateurs est donc à son comble puisque les chiffres ont pratiquement doublé à l'occasion de cet événement depuis 2009, au moment de la crise économique des subprimes. Aux États-Unis, tout le monde ne célèbre pas la Saint-Valentin mais selon des spécialistes du secteur du commerce, ceux qui sont concernés dépensent en moyenne 196 dollars, soit 180 euros. Si on regarde ces chiffres de plus près, les hommes dépensent en moyenne 291 dollars et les femmes 106.

Dans le détail, les Américains dépensent 2,5 milliards de dollars dans l'industrie du chocolat, 1,3 milliards dans les cartes de vœux, 4,3 milliards dans les sorties en amoureux, 2,3 milliards pour les fleurs et plus de 6 milliards pour les bijoux offerts à cette occasion. Il faut toutefois préciser qu'aux États-Unis, la Saint-Valentin n'est pas réservée qu'aux couples. C'est l'amour au sens large et elle concerne l'ensemble de ses proches, y compris la famille.

Des cadeaux insolites à retrouver

Parmi les cadeaux insolites à offrir à votre amoureux(se), à Boston, au lieu d'offrir un bouquet de fleurs, un magasin alimentaire propose d'offrir un cornet de côtelettes grillées dans un emballage Saint-Valentin pour la somme de 30 dollars.

À l'inverse, pour ceux qui ont le cœur brisé et pour qui cet événement est un cap difficile à passer, le zoo de San Antonio, au Texas, a pensé à vous. Si vous détestez votre ex, qu'il ou elle vous a largué de façon indigne, vous pouvez vous vengez grâce à ce zoo qui vous permet de baptiser, pour 5 dollars, des cafards au nom que vous voulez.

À 23h, heure de Paris, vous pourrez vous rendre sur la page Facebook du zoo pour les voir manger par des reptiles. Pour la somme de 20 dollars, il vous également possible de vous venger en baptisant un rat qui sera lui aussi donner à manger aux reptiles.