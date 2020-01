et AFP

publié le 01/01/2020

En 2019, les secouristes sont venus à la rescousse de près de 2.500 migrants qui tentaient de rallier le Royaume Uni en traversant La Manche à bord d'embarcations de fortune. Les tentatives de passage par la mer ont quadruplé par rapport à 2018.

Quatre migrants ont trouvé la mort dans la Manche en 2019. Les petites embarcations pneumatiques, souvent surchargées, ne résistent pas toujours aux forts courants et à la densité du trafic de la Manche. Le 31 décembre encore, une embarcation légère a été signalée "en difficulté" à 11 km au nord de Dunkerque. Les six hommes à bord, dont "certains en hypothermie", ont été ramenés au port de Calais.

Depuis octobre 2019, 45 réservistes de la gendarmerie renforcent "en permanence" les brigades pour surveiller le littoral du Pas-de-Calais, distant d'une trentaine de kilomètres de l'Angleterre, et "sauver des vies", a expliqué le préfet du Pas-de-Calais, Fabien Sudry.

Un business rentable pour les passeurs

"Ces traversées continuent parce que certains réussissent à passer et, surtout, parce qu'elles sont très rentables pour les passeurs", déplore François Guennoc, vice-président de l'association l'Auberge des migrants. De son côté, il a constaté un phénomène nouveau : "de plus en plus de départs simultanés", soit plusieurs bateaux la même nuit, "visant à disperser les efforts des autorités qui surveillent la côte".

