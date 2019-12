publié le 22/12/2019 à 22:31

Une oeuvre d'art contemporain en hommage aux migrants, faite de centaines de gilets de sauvetage récupérés sur l'île grecque de Lesbos, a été en partie détruite par un incendie volontaire dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 décembre, à Poitiers. Le maire (PS) de Poitiers Alain Claeys a annoncé un dépôt de plainte.

Cette oeuvre, SOS - Save our souls, est un dôme de plus de 5 mètres de haut, de gilets de sauvetage de toutes les couleurs, réalisé par l'artiste Achilleas Souras. Elle s'inscrit dans l'exposition Traversées, présente dans la ville depuis un an et jusqu'au lundi 20 janvier et a pour but de symboliser "les tragédies actuelles liées à la migration", indique le site de l'exposition.

Alain Claeys a condamné "avec la plus grande fermeté" un acte "d'une extrême gravité". L'élu a expliqué que "brûler une oeuvre est scandaleux et criminel, cela ne se fait pas dans notre pays". Deux options doivent désormais être étudiées avec l'artiste : démonter le dôme ou le laisser en l'état, car seul un pan a été brûlé.