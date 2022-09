Elizabeth II : "Tout le monde est en alerte rouge", explique une Britannique vivant en France

L'inquiétude grandit au Royaume-Uni : les médecins de la reine Elizabeth II (96 ans) se sont déclarés "préoccupés" par son état de santé, jeudi 8 septembre, alors que sa famille se rassemblait au château de Balmoral, en Écosse, où elle se trouve. Les médecins "ont recommandé qu'elle soit placée sous surveillance médicale" a indiqué le palais de Buckingham.

"Je suis un peu catastrophé, a confié sur RTL Maureen, une Britannique qui habite en France depuis plus de 50 ans, à Angoulême. Pour ne rien vous cacher, je suis en train de regarder BBC News et je vois beaucoup de choses inquiétantes. Premièrement, on sait que Charles et William sont en route : c'est totalement anormal parce qu'on sait très bien que la reine est très pudique sur sa santé et rien n'aurait été fait si ce n'était pas grave".

"L'archevêque de Canterburry, qui est à la tête de l'Église d'Angleterre après la Reine, a tweeté des choses plutôt inquiétantes ; Liz Truss, la nouvelle Première ministre a aussi envoyé (des messages, ndlr), le chef de l'opposition aussi. Tout le monde est en alerte rouge, c'est évident que ce n'est pas commun".

