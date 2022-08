Elizabeth II : l’incroyable anecdote concernant sa robe de mariée

Ce n'est un secret pour personne, les tenues, bijoux, chapeaux et accessoires de la reine d'Angleterre Elizabeth II dépassent toujours l'entendement. On sait notamment que 275 pierres précieuses ornent la fameuse couronne de saint Édouard. Une œuvre d'art mais aussi une structure en or massif qui pèse lourd, la reine a même dû se muscler le cou et la nuque avant son couronnement.

Dans les grandes richesses de la reine, il y a aussi une robe de mariée somptueuse qu'elle portait le 20 novembre 1947. Créée par le couturier Norman Hartnell, cette robe ornée de 10.000 perles faisait des motifs de fleurs inspirés de Botticelli.

La longue traîne de 4 mètres, que l'on découvre lorsque cette jeune princesse rentre dans Westminster, a été financée avec des coupons de rationnement. Nous sommes alors juste après la guerre, on manque de tout et plein de familles avaient envoyé des coupons de rationnement pour permettre qu'on fabrique cette robe de rêve.

