295. Elizabeth II est-elle vraiment la personne la plus riche d'Angleterre ?

295. Elizabeth II est-elle vraiment la personne la plus riche d'Angleterre ?

Sur le papier, ça a l’air d’être une évidence qu'Elizabeth II soit la plus riche d'Angleterre entre Buckingham Palace, le château de Windsor, le duché de Cornouailles avec ses 18.000 hectares de terres agricoles, ses centres commerciaux, ses entreprises, ses entrepôts, sans compter les 100 millions d’euros annuels versés par le gouvernement anglais pour les frais royaux. Sauf qu’il ne faut pas confondre la couronne d’Angleterre et la reine Elizabeth II !

Les biens de la couronne, "le Crown estate", appartiennent à la reine le temps de son règne mais, ni elle, ni l’État d’ailleurs n’en sont propriétaires. Ces biens sont gérés par un comité totalement indépendant, donc on ne peut pas les inclure dans la fortune personnelle de la Queen. Si bien que si on regarde dans le détail les biens vraiment personnels d’Elizabeth II, elle n’est pas la personne la plus riche du Royaume-Uni, elle en est même très très loin.

Même si Elizabeth II possède, entre autres, une collection de timbres léguée par son père d’une valeur de plus de 100 millions d’euros, 7.000 peintures (dont des Rembrandt et des Vermets,) 600 dessins de Léonard de Vinci, on estime son patrimoine global à 410 millions d’euros. Ce qui selon le classement annuel des grandes fortunes anglaises la place en 372e position.

Elle est loin derrière Richard Branson, le créateur de Virgin, de la famille Dyson, les rois de l’aspirateur et loin surtout du numéro 1, James Ratcliff, le patron d’Ineos, compagnie de pétrochimie, propriétaire de l’équipe cycliste du même nom et du club de foot français l’OGC Nice. Lui il pèse 16 milliards d’euros, donc, il est 40 fois plus fortuné qu’Elizabeth II.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info