Elizabeth II : comment la reine a toujours choisi l’institution plutôt que ses intérêts personnels

Elizabeth II n'a pas été formée à être reine, et pourtant, c'est elle qui a duré le plus longtemps. La reine n'a jamais été à l'université, et n'a donc jamais reçu de cours d'humanité. Les seuls qu'elle a reçus étaient sur la Constitution britannique. C'est d'ailleurs le Prince Charles qui sera le premier membre de la famille royale à aller faire des études supérieures.

Lilibeth, comme l'appelait son père, a donc appris sur le tas, avec ce dernier les quelques années où elle a pu être à ses côtés, mais également auprès de Churchill. La reine s'est vraiment éduquée toute seule, elle a cherché à apprendre sur tous les pays dont elle avait la charge, mais également auprès de ses Premiers ministres successifs.

Elizabeth II a reçu l'éducation que l'on donnait aux femmes à l'époque. C'est-à-dire une vie d'intérieur. Mais elle a su, en sept décennies, devenir une véritable autorité morale aux yeux du public.

