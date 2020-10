publié le 27/10/2020 à 07:09

À sept jours de l'élection présidentielle américaine, rien n'est encore joué pour Donald Trump et Joe Biden. Un État du pays pourrait bien tout faire basculer, la Pennsylvanie. Donald Trump y était lundi 26 octobre pour trois réunions publiques, Joe Biden s'y trouvait également. Barack Obama s'était lui aussi rendu dans cet État une semaine plus tôt et Melania Trump y est attendue pour sa première sortie de la campagne.

La Pennsylvanie est un État qui relie l’Atlantique et les Grands Lacs. À l’Est, Philadelphie, sur l’axe New York/Washington. À l’Ouest, Pittsburgh, plus industriel. Le reste est très rural. C‘est une mini Amérique. En 2016, Donald Trump a décroché l'État avec 44.000 voix de plus que sa rivale Hillary Clinton, ce qui lui a permis de remporter la présidentielle. Une surprise et un exploit : aucun candidat républicain n’avait gagné la Pennsylvanie depuis George Bush père en 1988.

Le président Trump sait que s’il ne gagne pas la Pennsylvanie, ses chances de réélection seront très minces. Il répète souvent cette formule, depuis qu’il est sorti de l’accord de Paris sur le climat : "j’ai été élu pour défendre les électeurs de Pittsburgh, pas de Paris".

Joe Biden mise aussi sur la Pennsylvanie

Joe Biden a fait peu de déplacements à cause de la pandémie de coronavirus, mais en a consacré plusieurs à la Pennsylvanie. Le candidat démocrate vient d’ailleurs de cet État, il est né et a grandi à Scranton, une petite ville industrielle. Pour lui, cette élection est d'ailleurs un combat entre Scranton et Park Avenue, l’avenue la plus chic de Manhattan, non loin de la Trump Tower.

Pour gagner cet État, il faut savoir parler à un électorat ouvrier, au sens large : ceux qui travaillent dans les usines, ceux qui y ont travaillé, leurs familles et ceux qui subissent les conséquences de la désindustrialisation, la mondialisation, la numérisation, qui ont affaibli nombre de petites villes de Pennsylvanie.

Donald Trump avait su parler à cet électorat qui se sentait oublié. C'est pour cette raison qu'il a été élu. Joe Biden espère l'emporter cette fois, en se présentant comme l'un d'entre eux. Les sondages en Pennsylvanie donnent tous un avantage au démocrate avec sept points d'avance. En 2016, Hillary Clinton en avait cinq à une semaine de l'élection.

Pour l’instant, la mobilisation des votes anticipés semble être plus favorable à Joe Biden. Donald Trump essaye de mobiliser son camp, d'où les trois réunions publiques dans la même journée.

Tout pourrait se jouer notamment sur la question de l’exploitation pétrolière et du gaz de schiste : Donald Trump répète que Joe Biden veut interdire cette méthode d’extraction d’hydrocarbures pour céder à la pression écologiste de son aile gauche. Le démocrate répond que ce ne sera interdit que sur les terres fédérales, mais le président pense que c’est le talon d’Achille de Biden. Un point faible qui pourrait lui permettre de sauver la Pennsylvanie et gagner un second mandat.