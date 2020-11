publié le 04/11/2020 à 10:01

"En ce qui me concerne, on a gagné", a avancé Trump ce mercredi, avant même les résultats finaux de l'élection présidentielle. Le président sortant a également accusé les Démocrates de vouloir "VOLER l'élection". Il a dénoncé une "fraude" et se tient prêt à "aller devant la Cour Suprême". Que va-t-il se passer maintenant ?

Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de votes anticipés qui ont déjà été dépouillés. Certains États n’ont pas encore commencé, comme la Pennsylvanie et c’est l’un des États les plus importants ce mercredi, mais d’autres ont déjà compté le résultat de ce vote anticipé. Sur les contestations du président Trump, il y a deux aspects. D'abord, Donald Trump a été l’un des présidents des États-Unis qui a fait nommer le plus de juges fédéraux.

Donc, si il y a des contestations au niveau des États, ils peuvent être favorables à Donald Trump. Deuxièmement, on a maintenant une grande majorité de juges aux valeurs républicaines à la Cour Suprême. Si cela devait dépasser les états fédéraux, et qu’on allait à la Cour Suprême, on pourrait donc imaginer que cela donne un avantage à Trump même si la Cour Suprême aura sûrement la prudence de ne pas être partisane.