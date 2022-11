"Quelle époque !" : Clémentine Autain assume ses ambitions pour la présidentielle de 2027

Invitée dans l'émission "Quelle Époque", diffusée ce samedi sur France 2, la députée de la France Insoumise Clémentine Autain, a été interrogée sur l'ambition politique de son parti. Elle a notamment été questionnée sur l'identité du futur leader de LFI lors de la prochaine élection présidentielle et sur son envie personnelle d'être le futur candidat de son parti.

"J'assume d'avoir de l'ambition, et je peux vous répondre très franchement qu'en 2027, évidemment que je serai partie prenante pour gagner, et même peut-être avant si on a une dissolution".

Avant cela, l'élue avait assuré qu'il ne fallait pas mettre "les charrues avant les bœufs, c'est-à-dire le qui, avant le quoi (...) Alors que Jean-Luc Mélenchon avait toujours été le leader naturel du mouvement, ce dernier a décidé à la suite de l'élection de 2022 de passer la main. "Est-ce que l'après Macron sera enfin la possibilité d'entrevoir du progrès humain et une transition écologique ?"

