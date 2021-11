ÉDITO - Chine : comme Mao, Xi Jinping veut prendre la première place mondiale

Xi Jinping, le président chinois, accroît encore son emprise sur l’Empire du Milieu. Les membres du Comité central ont voté ce jeudi 11 novembre un texte de propagande, où la période actuelle est décrite comme "l’épopée la plus magnifique de l’histoire de la nation chinoise depuis des millénaires". Xi Jinping y est portraituré comme un astre, dont la pensée est jugée "quintessence de la culture et de l’âme chinoise". Inutile de dire que la pensée de celui qu’on surnommait naguère Winnie l’ourson est assez sommaire. Elle se résume à une idée : se maintenir au pouvoir, avec un troisième mandat, qui débuterait en 2022. Comme Mao, comme Deng.

Dans la tête de cet homme de 68 ans, il y a deux lignes de force. La première est toute simple : réinstaller la Chine à la première place mondiale, sur tous les plans. Économique, militaire, politique, technologique. Pour les Chinois, ce sont les Occidentaux qui les ont dépossédés de ce privilège, au milieu du XIXème siècle, par la ruse, avec la guerre de l’opium et les concessions étrangères en Chine. Alors que la Chine avait été la première économie du monde pendant plusieurs siècles. Xi considère qu’il est temps de renouer avec ce passé prestigieux, avec le déclin de l’Occident et en particulier celui des États-Unis, que l’épidémie et les difficultés à la contrer ont révélé.

La Chine à la conquête du monde ?

Le modèle chinois n’est pas expansionniste. Les dirigeants veulent tout simplement ne pas être gênés par quiconque dans la conduite de leurs affaires et notamment pas par les États-Unis. La mer de Chine et le Pacifique Sud, c’est pour eux une mer intérieure, leur appartenant, parce que c’est par là que transitent tous leurs approvisionnements. Ils veulent le contrôle exclusif de cette zone, au besoin en restreignant la liberté de circulation maritime à leur profit. Et bien sûr récupérer Taïwan, l’île nationaliste, aujourd’hui sous protection américaine, pour parachever la réunification du pays. Taïwan sera annexée un jour ou l’autre, au besoin par la force, c’est inévitable.

Xi Jinping très attentif à l'opinion publique

Le durcissement politique de Xi et son équipe, avec la campagne contre ce qu’ils appellent la pollution spirituelle, s’explique par une phase délicate de l’économie, et c’est la seconde ligne de force. L’hyper-croissance, c’est fini. Après ses Trente Glorieuses, La Chine a retrouvé un régime plus calme. La classe moyenne ne voit plus son sort s’améliorer, alors que d’énormes inégalités se sont développées. D’où l’utilité de taper un bon coup sur la tête des milliardaires - c’est ce qui a été fait avec les grandes fortunes de l’internet - et de provoquer la faillite de groupes immobiliers, pour les punir de s’enrichir sur le dos du Chinois moyen.

Contrairement à ce qu’on peut penser à l’Ouest, les dictateurs aussi sont attentifs à l’opinion publique. Surtout en Chine, où la crainte du soulèvement est toujours présente. Pour les dirigeants de Pékin, le destin pitoyable des communistes soviétiques, victimes de leur incompétence et renversés il y a trente ans par un peuple frustré, est le cauchemar absolu. Ils feront tout pour l’éviter.