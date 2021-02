publié le 11/02/2021 à 07:21

Joe Biden entre dans le dur. Trois semaines après son arrivée à la Maison-Blanche et une série de décisions visant à rompre avec le style imprimé par Donald Trump, le nouveau président américain s'est entretenu pour la première fois, dans la nuit de mercredi à jeudi 11 février 2021, avec son homologue chinois Xi Jinping. Et le démocrate se serait montré intraitable sur la question des droits de l'Homme.

Lors de cet appel, Joe Biden a exprimé ses "profondes inquiétudes" concernant les pratiques économiques "injustes et coercitives" de Pékin, la répression à Hong Kong et les "violations des droits humains" dans le Xinjiang, selon un compte-rendu de la Maison-Blanche. Et plus inquiétant pour Xi Jinping : avant de l’appeler, Joe Biden a d’abord signalé à ses alliés qu’il revenait à une stratégie "en équipe" face à la Chine. Alors que Donald Trump avait opté pour du "chacun pour soi" - ce qui avait profité à Pékin.

Le nouveau président est très attendu sur le dossier sensible des relations américano-chinoises tant les sujets de tension entre les deux premières puissances mondiales sont nombreux.

Coronavirus - La France peut-elle passer l'hiver sans confinement ? Les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 sont stables, voire en légère baisse, mais la propagation des variants du coronavirus fait toujours planer la menace d'une aggravation de la situation, avertissent des médecins et des épidémiologistes.

Politique - Les députés ont adopté mercredi l'article dit "Samuel Paty" du projet de loi contre le "séparatisme", qui crée un nouveau délit de mise en danger de la vie d'autrui par la diffusion, dans un but malveillant, d'informations relatives à la vie privée. Ce nouveau délit décidé après la décapitation en octobre 2020 du professeur Samuel Paty, cible d'une campagne haineuse sur les réseaux sociaux, sera puni de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende.

Disparition - Le magnat du porno Larry Flynt, fondateur du magazine Hustler au coeur d'un film de Milos Forman dans les années 1990 et défenseur autoproclamé de la liberté d'expression, est décédé mercredi à Los Angeles à l'âge de 78 ans, selon des médias américains citant sa famille.