Guerre en Ukraine : le plan des alliés pour fournir suffisamment de munitions

À quelques jours du premier anniversaire du début du conflit en Ukraine, Kiev se demande comment trouver des munitions. Les Ukrainiens et leurs alliés ne parviennent pas à tenir le rythme de production. C'est pourquoi les ministres de la Défense alliés se réunissent ce mardi 14 février à Bruxelles, afin de tenter d'accélérer les livraisons.

À l'heure actuelle, les forces ukrainiennes consomment plus de munitions que la capacité de production des alliés de l'OTAN. La priorité est donc de produire plus. En France, le ministre des Armées a déjà demandé à des entreprises comme Thales ou Nexter de produire plus de radars, de véhicules, d'armes, de munitions… Ce qu'elles ont commencé à faire.

Nexter, qui produit les canons Caesar, a accéléré la cadence. Avant la guerre, l'entreprise en fabriquait au moins quatre par mois, elle est désormais passée à six et prévoit d'en concevoir huit d'ici l'année prochaine.

Au-delà d'une question de productivité, les alliés espèrent aussi accélérer les démarches administratives. Pour ce faire, elle souhaite grouper les demandes ukrainiennes, qu'elles ne se fassent plus pays par pays pour que la réponse soit plus rapide et plus coordonnée dans le but d'être plus efficace et d'envoyer plus. Cela concernerait les munitions, les armes et les véhicules mais aussi le carburant, les pièces détachées, tout ce qui est nécessaire à la maintenance du matériel dans ce conflit, qui dure.

