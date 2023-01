Guerre en Ukraine : que sont les chars Leopard promis par plusieurs pays européens ?

À écouter Ukraine : pourquoi la France n'envoie-t-elle pas ses chars Leclerc ? 00:05:37

Volodymyr Zelenski a salué la décision de l'Allemagne et des États-Unis d'envoyer des chars lourds sur le front ukrainien pour aider Kiev. Près d'une centaine de chars au total. Très attendu, ce choix va faire évoluer le rapport de force entre les Ukrainiens et les Russes sur la ligne de front du champ de bataille. Pour la première fois, les Ukrainiens vont être dotés de chars lourds de conception occidentale.

Ce sont des chars très lourds, plus de 60 tonnes, très blindés, bien équipés et qui ne sont pas très compliqués à prendre en main. Opérationnels, ces chars existent en nombreux exemplaires, pour permettre aux Ukrainiens de pénétrer les lignes ennemies russes avec une protection supplémentaire. Les Allemands ont affirmé qu'ils seraient en mesure de livrer ces chars entre la fin du mois de mars ou début avril.



Un symbole militaire

Lorsque vous livrez votre arme la plus puissante de l'armée de terre, vous portez un fort message symbolique à l’ennemi. Notamment, les Américains ont livré des modèles Abrams, leur char le plus lourd et le plus performant. Mais, lorsque Washington a décrété la livraison de 31 chars, cela signifie concrètement que les Américains sont derrière les Ukrainiens.



Le Léopard 2 est un peu en dessous en termes de catégorie, toutefois on en dénombre 2000 exemplaires. Certains parlent donc de tournant dans le conflit. Pourtant, si c'est le cas, cela sera déterminé mois seulement lorsque ces chars seront opérationnels. Chacun a dans l'oreille les propos de Vladimir Poutine, qui avait déclaré dès le début qu'il ripostera face des équipements occidentaux.

La France, pour éviter l'escalade, choisit ainsi de ne pas envoyer ses chars Leclerc, pour l'instant. Dans la foulée de cette annonce, Volodymyr Zelensky a répété une nouvelle fois qu'il demandait des missiles longue portée et des avions de chasse. Refusé depuis le début du conflit, l'Occident compte donc soutenir la défense du pays sans pour autant s'impliquer davantage dans le conflit sans entraîner une escalade globale de la violence.

