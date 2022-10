Radars, systèmes, missiles... ces armes envoyées par la France en Ukraine

"Des radars, des systèmes et des missiles" antiaériens. Emmanuel Macron a promis mercredi 12 octobre une aide matérielle supplémentaire à l'Ukraine. Le chef de l'État répond à deux demandes très précises des Ukrainiens. De quelles armes s'agit-il ?

D'abord, la promesse de leur livrer des systèmes de défense antiaériens, puisqu'ils permettent d'intercepter des missiles. "Des radars et des systèmes avec des missiles antiaériens pour les protéger des attaques de drones et des attaques de missiles", a annoncé le président français. Ce système s'appelle Crotale. C'est un missile de défense qui part du sol pour aller percuter un autre missile d'attaque, l'intercepter pour l'empêcher d'aller toucher sa cible ou aussi percuter un drone, un drone suicide.

Le second point, ce sont les fameux canons Caesar, la Rolls-Royce de l'artillerie française. La France travaille à la livraison de six canons additionnels avec le Danemark. Pourquoi le Danemark entre-t-il dans la danse ? Emmanuel Macron souhaite en fait dérouter des canons Caesar que le Danemark avait commandé à la France. Un jeu complexe à trois entre Paris, Kiev et Copenhague. Mais c'est en fait aux Danois de décider de se délester. Alors même que, depuis le sabotage en mer Baltique du gazoduc Nord Stream, ces mêmes Danois hésitent sérieusement à renoncer à sacrifier une partie de leur sécurité.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info