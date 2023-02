À Macron et Scholz, Zelensky demande des armes et des avions le "plus tôt possible"

À quelques jours du premier anniversaire de l'invasion lancée par le président russe Vladimir Poutine le 24 février 2022, le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé vers les 22 heures à l'Elysée par Emmanuel Macron, qui a aussi convié le chancelier allemand Olaf Scholz.

Il a demandé à Macron et Scholz des avions et de l'armement lourd "le plus tôt possible". "Plus tôt, l'Ukraine obtient de l'armement lourd de longue portée, plus tôt nos pilotes obtiennent des avions, plus vite se terminera cette agression russe et nous pourrions revenir à la paix en Europe", a-t-il ajouté.

En réponse, le président français a affirmé sa "détermination" à accompagner l'Ukraine "vers la victoire", et de poursuivre "l'effort" de livraisons d'armes. "Nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine. Fermement. Et avec la détermination de l'accompagner vers la victoire et le rétablissement de ses droits légitimes", a-t-il dit.

De son côté, Olaf Scholz a assuré que les alliés soutiendraient, notamment militairement, "aussi longtemps que nécessaire" pour repousser l'invasion russe.

Un déplacement tenu secret

Jeudi 9 février, le président ukrainien doit se rendre à Bruxelles pour un sommet de l'Union européenne. Le moment est crucial pour l'Ukraine qui s'inquiète des succès récents de l'armée russe dans le Donbass et craint une offensive d'ampleur dans les prochaines semaines.

Le second déplacement à l'étranger depuis un an de Volodymyr Zelensky, déjà accueilli en héros aux Etats-Unis en décembre 2022, avait été gardé secret jusqu'au bout.

À Londres, il a été reçu par le Premier ministre Rishi Sunak s'est adressé au Parlement britannique réuni dans le cadre grandiose du Westminster Hall, qui a accueilli de rares dirigeants étrangers comme le Français Charles de Gaulle en 1960, mais aussi le cercueil de la reine Élizabeth II en septembre dernier.

"Je vous demande, à vous et au monde, des mots simples mais pourtant très importants : des avions de combat pour l'Ukraine, des ailes pour la liberté", a-t-il lancé, avant de conclure par des remerciements "pour le thé anglais délicieux" et "d'avance pour les puissants avions britanniques".

