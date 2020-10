publié le 12/10/2020 à 09:42

Dans un entretien téléphonique à la chaîne de télé Fox news ce week-end, Donald Trump a déclaré être immunisé contre la Covid-19. Affirmation réitérée ensuite sur Twitter, le réseau social préféré du président américain. "Une autorisation totale et complète des médecins de la Maison Blanche hier. Cela veut dire que je ne peux pas l’attraper et je ne peux pas le transmettre. Très bon à savoir !!!", a-t-il écrit. C’est vrai que c’est très bon à savoir car Donald Trump est la première personne au monde officiellement immunisée.

On s’en souviendra car de l’avis de tous les scientifiques, la question de l’immunité face à la Covid-19 reste entourée de nombreuses inconnues : on ne connaît pas avec précision ni la durée de cette dernière, ni le degré de protection réel qu’offrent les anticorps. Déjà évacuons ces intox de début de pandémie diffusées sur les réseaux sociaux voulant que des personnes décédées du coronavirus se soit réveillées. Plus sérieusement, en février les autorités de la ville de Guangdong, au sud de la Chine, annonçaient la réinfection de 14% de la population.

Au Japon, le gouvernement a rapporté le cas d'une patiente ayant été soignée à l'hôpital et testée positive plusieurs semaines après. En réalité, il ne s'agit probablement pas de ré-infection, mais plutôt d'une infection prolongée. La revue scientifique The Lancet indique que la charge virale peut perdurer jusqu'à 37 jours dans l'organisme, les tests PCR ont pu être mal conservés également.

Beaucoup d'intox sur l'immunité collective

Les scientifiques travaillent ardemment sur le sujet mais une étude américaine, menée par l’université de l’État de Washington et parue cet été est particulièrement intéressante. Trois membres d’équipage d’un bateau de pêche de Seattle qui avaient des anticorps capables de neutraliser le nouveau coronavirus, n’ont pas été réinfectés lors d’une épidémie de Covid-19 qui a frappé la majorité des personnes à bord, une piste pour l’immunisation. Mais pour combien de temps ? Des semaines, des mois, des années, mystère...

Beaucoup d'intox circulent sur l'immunité collective. Selon une étude publiée la semaine dernière, 4,5% des Français auraient développé des anticorps face au coronavirus. "C’est faux, État menteur", "On continue à nous museler, il n’y a plus rien à craindre". Autant de messages lus sur les réseaux sociaux. La Suède tente l’expérience de l’immunité collective. Pas de confinement et des mesures sanitaires moins drastiques et des résultats meilleurs au début, qui s’affaissent de plus en plus. L'épidémiologiste en chef de l'Agence de la santé suédoise, à déclarer le 25 septembre : "Nous nous dirigeons tranquillement, mais sûrement dans la mauvaise direction".

Au printemps, la Suède figurait de son côté parmi les 10 pays qui présentaient les plus hauts taux de décès liés au coronavirus. Attention, à tweeter d’une manière impulsive comme Donald Trump, il peut arriver d’écrire n’importe quoi.