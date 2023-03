DOCUMENT RTL - Guerre en Ukraine : montez à bord d'un Rafale français en mission pour l'OTAN en Lituanie

RTL vous emmène à bord d'un avion de chasse de l'armée française. Une immersion aux côtés des pilotes français en mission pour l'OTAN, basés en Lituanie, près des frontières de la Biélorussie et de la Russie. Ils traquent dans le ciel des pays baltes, les avions russes dans le contexte de la guerre en Ukraine. Nous avons pu passer 48 heures avec le détachement français sur la base militaire de Siauliai.

Le camp militaire est une succession de préfabriqués blancs et de hangars, balayé par un vent polaire, au bout d'une longue piste de décollage. Dans la salle d'opération, le commandant Burguy, combinaison d'aviateur et gilet de combat, effectue le briefing du matin. Le capitaine Romain l'écoute attentivement. Les deux pilotes voleront, côte-à-côte, pour un entraînement en conditions réelles. "On mentalise du décollage à l'atterrissage toutes les phases qu'on va faire", explique-t-il.

Une alarme retentit, le capitaine Romain se lève, court pour aller récupérer son matériel. Chaque minute compte. Un avion non identifié a été détecté au-dessus de la mer Baltique. Sur le tarmac, les mécaniciens s'activent déjà autour des 2 Rafales, armés de missiles et d'un canon. Le pilote s'installe rapidement dans le cockpit. "Je vais vérifier que le frein de parc est bien en place, je vais aligner ma centrale et rentrer en contact avec mon leader et puis la tour", explique-t-il.

Une mission défensive et dissuasive

Guidés par des opérateurs, les avions de combat s'élancent sur la piste. La chaleur des réacteurs, le souffle, ils accélèrent, s'arrachent du sol, avant de disparaître dans les nuages. Les pilotes français ont déjà procédé à une dizaine d'interceptions d'avions russes depuis le début de leur mission, comme le 19 décembre 2022. Deux Rafales volaient en escadrille en direction de l'Ouest de l'Estonie, à plus de 1.500 kilomètres heure.

Les pilotes français ont aperçu 2 minuscules flèches bleues, 2 avions de chasse russe, des Soukhoï, et se sont approchés à quelques mètres des appareils. Le capitaine Mickaël décrypte cette mission : "On sait exactement comment réagir. Le but c'est vraiment de calmer les tensions". Les pilotes français ont raccompagné les avions jusqu'à la limite de l'espace aérien russe, puis sont retournés à leur base. Après chaque mission, ils confient leur carte mémoire, où figurent toutes leurs données et images, aux officiers de renseignement.

En Lituanie, ce détachement français, qui compte une centaine de militaires, se veut une force défensive et dissuasive. Car en Lituanie, l'invasion russe en Ukraine est venue raviver des craintes au sein de la population de cet ancien pays du bloc soviétique. Ici, sur la base militaire de Siauliai, la mission française se poursuivra jusqu'au mois d'avril, pour protéger les frontières de l'Europe et de l'OTAN.

À écouter RAFALE EN LITUANIE - Comment les avions français font la "police du ciel" 00:10:52

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info