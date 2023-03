L'armée russe mène actuellement une grosse offensive en Ukraine. Plusieurs frappes ont été recensées à travers le pays, notamment à Kiev ce jeudi 9 mars au matin, où le maire Vitali Klitschko a indiqué sur Telegram que deux personnes avaient été blessées et hospitalisées dans le district de Sviatochyne. Le quartier de Holosiivskyi a également été victime de bombardements.

Un peu plus tôt, des frappes ont ciblé les régions de Kharkiv et Odessa, dans l'Est et le Sud. "L'ennemi a effectué une quinzaine de frappes sur la ville et la région" de Kharkiv, a déclaré le gouverneur régional Oleg Synegubov, sur les réseaux sociaux.

Dans la région d'Odessa, le gouverneur Maksym Marchneko a rapporté que "des missiles ont frappé l'infrastructure énergétique régionale et endommagé des bâtiments résidentiels", parlant d'une "frappe massive de missiles". "Selon les premières informations, un immeuble résidentiel privé de la région de Kharkiv a été touché", a-t-il ajouté.



La centrale de Zaporijjia coupée du réseau électrique, 4 morts à Lviv

La centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par l'armée russe dans le sud de l'Ukraine, a également été ciblée par une frappe russe et se trouve "sans électricité" ce jeudi matin rapporte l'opérateur ukrainien. À l'Ouest du pays, dans la région de Khmelnytskyi, le gouverneur a exhorté les habitants à "rester dans les abris", car "l'ennemi frappe les infrastructures essentielles du pays". Les médias rapportant également des explosions dans les régions de Lviv, où le gouverneur a fait état de 4 morts ce jeudi matin.

La prise de la partie orientale de Bakhmout est au cœur des combats depuis des mois. Bakhmout pourrait tomber "dans les prochains jours", a estimé devant la presse le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg. "Des unités du groupe militaire privé Wagner ont pris le contrôle de l'est de Bakhmout", a indiqué mercredi Evguéni Prigojine le chef du groupe Wagner.

