Guerre en Ukraine : comment les Rafale français font la "police du ciel" en Lituanie

C'est le témoignage rare d’un pilote de chasse français. Le commandant Burguy (son nom a été modifié), âgé de 35 ans, fait partie de la 30e escadre de chasse basée à Mont-de-Marsan et actuellement engagée en Lituanie avec l’OTAN. Sa mission : surveiller les frontières Est de l’Alliance dans le contexte tendu de la guerre en Ukraine et garantir la souveraineté des espaces aériens. Il se tient toujours prêt à intervenir.

"Si on nous sonne, on ne sait pas pourquoi. Notre première réaction, c'est d'aller le plus rapidement possible aux avions, avec notre équipement complet, pour être capable de se mettre en route, commencer à rouler et décoller. Toutes les informations, on les aura au fur et à mesure du vol. La raison pour laquelle on a décollé, quel va être notre mission et sur quoi on va devoir intervenir", explique le commandant Burguy au micro de RTL.

"En mission, il y a toujours une petite part d'appréhension parce que les gens en face sont réels. On ne connaît pas leur réaction, comment ils vont réagir", confie le militaire français.

En Lituanie, quatre avions Rafale de l’Armée de l’air française, déployés sur la base militaire de Siauliai, ont déjà procédé à huit interceptions d’avions russes depuis le début de leur mission en décembre 2022. Le commandant Burguy raconte comment il a intercepté un Soukhoï-34 Fullback, l’un des avions les plus modernes de la flotte russe.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info