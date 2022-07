DOCUMENT RTL - Au large des côtes françaises, le sauvetage de migrants en péril

Les tentatives de traversées de migrants dans la Manche sont toujours aussi intenses et risquées. Durant la journée du mercredi 6 juillet, plus de 150 personnes ont été au total secourues au large de Boulogne-sur-Mer. À bord d'embarcations à moteur, souvent fragiles, ces exilés tentent de gagner l'Angleterre.

Dans l'une des opérations de sauvetage, 47 migrants, dont plusieurs enfants, ont été secourus par les autorités maritimes et ramenés au port de Boulogne. Ce sont des bateaux de pêche qui ont donné l'alerte. Lors d'une sortie en mer à bord d'un navire de pêcheurs, RTL a pu suivre ces opérations de sauvetage.

Au large des côtes boulonnaises, l'équipage du "Corentin Lucas" remonte ses casiers quand le capitaine aperçoit des migrants. Il informe les autorités : "Juste pour vous signaler que devant moi, j'ai un Zodiac". Ils sont au moins une quarantaine d'hommes à bord du Zodiac, apparemment sereins, certains saluent de la main les pêcheurs habitués à croiser ces exilés. "Ils n'ont peur de rien", confie l'un des marins.

"Le bateau se dégonflait"

On les croyait hors de danger par mer calme. Mais à la radio, un autre bateau de pêche envoie un message. Ces migrants sont en difficulté : "Ils sont surchargés à bord et ils demandent à l'aide". Les naufragés épuisés, dont des enfants, sont ramenés au port par les autorités maritimes. Sur le quai, Guillaume, l'un des marins, a suivi les opérations : "Le bateau se dégonflait (...). Ils étaient juste dans les cargos. C'est toujours quelque chose, surtout quand on voit les gosses à bord".

Sur la Côte d'Opale, ce mercredi était la plus grosse journée de sauvetages depuis le début de l'année.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info